Inter Lecce

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) L’ospiterà ilquesto pomeriggio a San Siro. Robertonon dovrebbe cambiare in vista della gara odierna, lada Tuttosport.– L’è attesa prima di Natale dalla partita contro ilalle ore 18. A San Siro c’è la possibilità di allungare ulteriormente sul Milan, la gara è molto importante. Gli avversari non perdono da cinque partite consecutive, l’ultima sconfitta il 5 novembre con la Roma. Robertoha in mente di cambiare molto poco rispetto all’unica vittoria da settembre del suocontro il Frosinone. Il tecnico ex Sampdoria non sarà in panchina, ma si affida alle certezze che lo hanno portato fino ad ora a quota 20 punti. Ecco la ...