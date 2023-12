Inter-Lecce | Inzaghi con l’attacco ‘inedito’! Barella dal 1? – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Manca sempre meno ad, sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Le ultime sulla probabile formazione dida Sky Sport CERTEZZE –andrà in scena questa sera alle 18., per il match di San Siro, visto l’infortunio di Lautaro Martinez, e la non perfetta condizione di Sanchez, schiererà un attacco mai visto dal 1? in casa nerazzurra: Thuram-Arnautovic. In difesa, secondo quanto riferito da Sky Sport, ancora fiducia a Bisseck che dovrebbe essere preferito a Pavard. In mezzo si rivede Calhanoglu, cone Mkhitaryan a completare il reparto. A sinistra, senza Dimarco, pronto Carlos Augusto. Di seguito la probabile formazione(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, ...