Inter-Lecce | ecco dove vederla e chi giocherà

(Di sabato 23 dicembre 2023) Inzaghi sceglie Arnautovic-Thuram per scardinare la difesa del. L'a caccia dei tre punti per allungare in classifica sulle inseguitrici

Testa a Inter-Lecce , sfida in programma oggi alle 18. Simone Inzaghi ha solo un dubbio da sciogliere per quanto riguarda la difesa. dubbio ? Oggi ... (inter-news)

L’Inter ospiterà il Lecce questo pomeriggio a San Siro. Roberto D’Aversa non dovrebbe cambiare in vista della gara odierna, la probabile formazione ... (inter-news)

Salentini in fiducia sul campo della capolista dopo essere tornati al successo contro il Frosinone: assenze pesanti per i nerazzurri (itasportpress)

Ostacoloper l'di Simone Inzaghi che è chiamata a reagire dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna. Nel prossimo turno i nerazzurri dovranno sfidare il Genoa, ma il tecnico (da ...Che a sinistra dedica invece spazio alla Juventus, impegnata oggi col Frosinone all'ora di pranzo, e all'che invece giocherà alle 18 in casa contro il. 'Inzaghi lancia Arna - Thuram', la ...All. Tisci. 10:00 le probabili formazionidi Giugliano-Cerignola: Capomaggio squalificato, out Allegrini 09:00 le probabili formazionidi Inter-Lecce: squadra confermata per 10/11, un cambio in attacco ...All'Olimpico la sfida Mourinho-Mazzarri. Sfida a distanza tra Allegri e Inzaghi. A Bologna scontro Champions ...