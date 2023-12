Inter-Lecce | D’Aversa scaramantico | la probabile formazione ? CdS

(Di sabato 23 dicembre 2023), match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.(squalificato) si affida ad un talismano, tanto da panchinare Strefezza. BESTIA NERA ? Per raccogliere punti da San Siro contro l’, ilsi affida al talismano Nicola Sansone. O meglio alla bestia nerazzurra. L’esterno d’attacco, cinque gol contro la Beneamata – il più noto quello nel famoso Bologna-2-1 che costò lo scudetto a Inzaghi – giocherà dal primo minuto. Fuori invece Strefezza, che siederà in panchina insieme ad un altro big del, ossia Krstovic. Piccoli guiderà l’attacco.conferma poi il talentuoso Banda. Ladiper il Corriere dello ...

Dove vedere, diretta tv e streaming La partita traè in programma alle ore 18 a San Siro e sarà visibile in diretta su e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile ...Il tecnico sarà squalificato a causa dell'ammonizione rimediata con il Frosinone. Salentini ancora senza ...Dopo il ritorno alla vittoria contro il Frosinone sabato scorso, antivigilia di Natale in campo per i giallorossi, che tra poche ore, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Meazza” di Milano, ...L'Inter vuole fare un altro passo verso il titolo di campione d'inverno; il Lecce vuole restare a distanza di sicurezza dal terz'ultimo posto. La gara di stasera alle ore 18 a San Siro metterà in ...