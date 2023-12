Inter-Lecce | D’Aversa recupera due giocatori Ma dubbi in attacco | la formazione – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023)andrà in scena oggi alle 18 a San Siro. Robertodueimportanti, ma solo uno di questi giocherà titolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il vero ballottaggio, però, riguarda il reparto offensivo. IIN– Robertocontro l’dovrà fare a meno di Dermaku infortunato, madue pedine importanti in difesa come Baschirotto e Dorgu. Di questi, solo il primo è in vantaggio per una maglia da titolare, mentre il secondo è ancora in ballottaggio con Gallo per quanto riguarda la fascia sinistra. I veriperò sono in: assente ancora Almqvist, il “testa a testa” è tra Piccoli e Krstovic. Ma non finisce qui: ...