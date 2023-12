Inter-Lecce 2-0 | pagelle | Mkhitaryan treno da 7 | Bisseck gigante 7 5

(Di sabato 23 dicembre 2023) L’vince con il risultato di 2-0 l’ultima partita prima di Natale contro il. Yannsi sblocca di testa, Henrikhdomina. Ledel match del Giuseppe Meazza. YANN SOMMER 6 – Costretto ad un solovento su Gendrey nel primo tempo, nella ripresa invece diventa protagonista. Si fa trovare pronto quando serve.– DIFESA YANN7.5 – Ci prova con il destro senza guardare la porta e prende la traversa. Alla seconda occasione di testa spizza e beffa Falcone, trovando il primo gol nerazzurro. Che bello vederlo così, bravissimo Bisteccone! FRANCESCO ACERBI 6 – Piccoli non si muove, ma non è che sia il compito più difficile che ha portato a termine. ALESSANDRO ...

L'non ha nessuna intenzione di fermarsi e torna a +4 . I nerazzurri hanno vinto in casa contro ilcon il risultato finale di 2 - 0. Ad aprire la sfida è stato il gol nel primo tempo ..., la chiave della partita ., cosa ha funzionato ., cosa non ha funzionato . Le pagelle dell'. Top e flop del: il tabellino del match .- ...All'83' espulso Lameck Banda. Per il giocatore del Lecce rosso diretto per proteste. Al 78' Inter-Lecce 2-0, rete di Nicolò Barella. Arnautovic a centro area trova con un bellissimo colpo di tacco la ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Inter-Lecce L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e lecce, valido per la 17ª giornata della ...