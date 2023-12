Inter-Lecce 2-0 | nerazzurri restano a +4 sulla Juventus

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – L'si lascia alle spalle il ko di mercoledì con il Bologna in Coppa Italia e supera al 'Meazza' per 2-0 ilmantenendo la vetta della classifica a quota 44, con 4 punti di vantaggioe ben 11 sul Milan. I salentiniinvece fermi a quota 20 in 12/a