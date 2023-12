Inter-Lecce 2-0 con Bisseck e Barella | nerazzurri a +4 sulla Juve

(Di sabato 23 dicembre 2023) Per la squadra di Inzaghi quarta vittoria di fila in campionato. MILANO - Dopo l'eliminazione in Coppa Italia col Bologna e l'infortunio di Lautaro, l'riparte da San Siro battendo 2-0 il. Vittoria importante per la capolista guidata da Simone Inzaghi, che si riporta a +4ntus d

Commenta per primo L'esce vincitrice dal confronto con ilandato in scena a San Siro. La squadra di Inzaghi, con Arnautovic al posto dell'infortunato Lautaro, riesce a strappare altri 3 punti importanti. Nel ...L'batte il2 - 0 e si conferma in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla Juve. Bisseck e Mkhitharyan i migliori in campo. Le pagelle a cura di Maurizio ...L'Inter vince e convince ancora. I nerazzurri vincono contro il Lecce per 2-0 grazie a Barella e Bisseck e tornano a +4 sulla Juve. Nel post partita Simone Inzaghi ha parlato della partita e non solo.Serie A, Inter-Lecce 2-0. Milan a -11 dai nerazzurri Non stecca l'Inter a San Siro, dove supera il Lecce per 2-0 anche con le assenze di Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Un gol per tempo… Leggi ...