Inter | Inzaghi | «Tutta la squadra ha reagito bene»

“In Coppa Italia venivamo da un risultato che non ci ha lasciato af fatto contenti. Volevamo fare bene per passare il turno ma non siamo riusciti ... (sportface)

1 Intervistato dai microfoni di Sky Sport , Simone, tecnico ha parlato così dopo la vittoria contro il Lecce : 'Venivamo da un risultato che non ci ha reso felici perché in Coppa Italia avremmo meritato la qualificazione dopo un'ottima gara. ...CAPOLAVORO ARNAUTOVIC -capisce che non può vivere di rendita sul vantaggio minimo e così ... Non è questo primo cambio, però, la spiegazione del raddoppio dell', perché il merito è da ...L'Inter esce vincitrice dal confronto con il Lecce andato in scena a San Siro. La squadra di Inzaghi, con Arnautovic al posto dell'infortunato Lautaro, riesce a strappare altri 3 punti importanti. Nel ...Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi, tecnico ha parlato così dopo la vittoria contro il Lecce: "Venivamo da un risultato che non ci ha reso felici perché in Coppa Italia avremmo ...