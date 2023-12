Inter | Inzaghi | giocato con cattiveria e concentrazione

(Di sabato 23 dicembre 2023) "Venivamo da un risultato che non ci ha reso felici perché in Coppa Italia avremmo meritato la qualificazione dopo un'ottima gara. Eravamo molto delusi, ma siamo scesi in campo con la giusta ...

Nuovo record per l’ Inter di Simone Inzaghi , che questa sera ha raggiunto uno storico obiettivo: segnare in venticinque partite consecutive sotto la ... (sportface)

“In Coppa Italia venivamo da un risultato che non ci ha lasciato af fatto contenti. Volevamo fare bene per passare il turno ma non siamo riusciti ... (sportface)

L'di Simonebatte 2 - 0 il Lecce e risponde alla grande alla Juventus di Massimiliano Allegri che nel match dell'ora di pranzo aveva vinto per 2 - 1 sul campo del Frosinone. A decidere il ...1 Intervistato dai microfoni di Sky Sport , Simone, tecnico ha parlato così dopo la vittoria contro il Lecce : 'Venivamo da un risultato che non ci ha reso felici perché in Coppa Italia avremmo meritato la qualificazione dopo un'ottima gara. ...Senza Lautaro, prima con la rete di Bisseck e poi col bis di Barella: "Il risultato di coppa non ci ha reso felici, avremmo meritato di passare, eravamo reduci da tanto sforzo - ha analizzato Inzaghi ...Serie A - A San Siro l'Inter di Inzaghi vince 2 - 0 contro il Lecce. L'Inter batte 2 - 0 il Lecce, ...