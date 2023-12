Inter | Frattesi | «Io animale da competizione? Nel calcio sono sempre stato così»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Davide, centrocampista dell’, ha parlato alla rivista Undici della sua vita fuori dal campo di gioco, ma non solo Davide, centrocampista dell’, ha parlato alla rivista Undici della sua vita fuori dal campo di gioco, ma non solo.– «Ioda? Nel: è uno switch, divento ipercompetitivo. È una cosa che mi dà una spinta in più. Anche se a voltepoco paziente: per esempio due anni fa, quando volevo andare via dal Sassuolo. Probabilmente non era ancora il momento,stati bravi Carnevali (ad del Sassuolo, nda) e il mio procuratore a convincermi a restare. È ...

(3 - 5 - 2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, ... A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Stabile, Pavard, Agoume, Asllani,, Sensi, ...... mentreavrebbe una maglia dal 1 legittimata dallo schieramento tattico e non dal turn ... Anche contro la Lazio, l'ha trovato la rete in seguito a un recupero offensivo (il 138esimo della ...Thiago Motta pensa di rilanciare dal primo minuto Lukasz Skorupski. Dopo Roma e Inter, in cui è stato schierato Ravaglia, rigore parato a Lautaro e miracolo su Frattesi a San Siro per il giovane ...Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Lecce, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di S. Inzaghi e D'Aversa ...