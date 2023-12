Inter | Bisseck si racconta | «Il mio idolo è Eto’o»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Yann, difensore dell’, si èto nel match day programme prima della sfida contro il Lecce Yann, difensore dell’, si èto nel match day programme prima della sfida contro il Lecce. Le sue dichiarazioni:– «L’è uno dei più grandi Club del mondo, fino a due anni fa non avrei pensato di giocare in una società così grande, è stato un sogno che si è realizzato. La mia filosofia è che bisogna godersi ogni partita, giocare davanti ai tifosiisti che riempiono lo stadio ogni partita è un privilegio, qualcosa che ogni giocatore vorrebbe vivere e questa per me è la vera motivazione per dare sempre il massimo. L’ha avuto una lunga serie di giocatori incredibili ...