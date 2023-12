Inter | Barella | 'Arnautovic assist incredibile | in teoria dovevo farlo io a lui'

Per la squadra di Inzaghi quarta vittoria di fila in campionato. MILANO - Dopo l'eliminazione in Coppa Italia col Bologna e l'infortunio di ... (ilgiornaleditalia)

Nella 17a giornata di Serie A l'batte 2 - 0 il Lecce e si riporta a 4 lunghezze di vantaggio sulla Juventus. Un gol per tempo, con le firme di Bisseck e, servono ai nerazzurri per sbarazzarsi di una formazione ...Lecce ko 2 - 0 a San Siro, Inzaghi continua la sua corsa in vettaL'Inter batte 2-0 il Lecce e resta a +4 sulla Juventus grazie alla rete di Bisseck, prima in campionato, seguita da quella di Barella. Una partita dominata a San Siro sui pugliesi, rimasti anche in ...L’Inter passa in vantaggio al 42' del primo tempo ... Arnautovic a centro area trova con un bellissimo colpo di tacco Barella che, solo davanti a Falcone, fa sedere il portiere ed insacca. Saltano i ...