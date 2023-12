INPS | visite fiscali dipendenti pubblici con nuovi orari | dalle 10 alle 12 | dalle 17 alle 19

Come confermato in un messaggio dell', le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici che aspettano una visita fiscale sono state ridotte per essere adeguate a quelle dei lavoratori privati. La modifica è arrivata dopo una ......agli studenti beneficiari di ottenere una riduzione dei costi da sostenere per partecipare a...viene verificato l'ISEE L'indicatore ISEE viene verificato in automatico tramite il portale. ...Le visite fiscali dei dipendenti pubblici hanno nuovi orari: con un recente messaggio, l’Inps chiarisce che le fasce di reperibilità per questa categoria vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 ...L’Inps ha formalizzato le nuove fasce orarie di reperibilità per tutti i dipendenti pubblici sottoposti a visite mediche di controllo domiciliare in caso di assenza per malattia. Le nuove fasce, che ...