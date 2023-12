Infortunio Alex Sandro | la Juve perde il brasiliano | le condizioni

(Di sabato 23 dicembre 2023), cambio forzato per Allegri nel primo tempo di Frosinone: ledel difensoreDopo neanche 30 minuti di Frosinone, Allegri ha persoper, con l’ex Gatti entrato a freddo per sostituirlo. Il giocatoresi è fermato davanti alla panchina del tecnico bianconero per un problema di natura muscolare alla coscia destra, che verrà poi approfondito nelle prossime ore.

infortunio muscolare per Alex Sandro al 25? di Frosinone-Juventus e per Allegri c’è subito un cambio forzato. Il terzino brasiliano, oggi schierato ... (sportface)

muscolare perSandro al 25 di Frosinone - Juventus e per Allegri c'è subito un cambio forzato. Il terzino brasiliano, oggi schierato da titolare anche per far rifiatare il diffidato ...L'ultima partita dell'ex numero 1 del mondo è stata la sconfitta al primo turno controde ...stagione 2023 di Murray avrebbe dovuto terminare a Malaga con le Finals di Coppa Davis ma un...E' durata poco più di 20 minuti la partita di Alex Sandro, tornato titolare dopo due panchine consecutive. Il difensore brasiliano infatti è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema ...Infortunio Alex Sandro - Problemi per Alex Sandro nel corso della sfida tra Juventus e Frosinone: le sue condizioni ...