Indiscrezione-bomba dopo il pandoro-gate | chi vuole licenziare Fedez

(Di sabato 23 dicembre 2023) Una maxi-multa e una polemica che non si placa. Chiara Ferragni, accusata di aver condotto "pratiche commerciali scorrette" per la vendita dei pandori Balocco, è finita nell'occhio del ciclone e da giorni ormai non aggiorna i suoi follower sul suo conto. Sui media molte sono le indiscrezioni che la riguardano, ma nessuna di esse è stata confermata o smentita dalla diretta interessata. L'ultimo retroscena, che sta facendo il giro del web, tira in ballo il maritoe il manager Fabio Maria Damato. Da sempre il gossip riporta che tra i due uomini che stanno costantemente al fianco dell'influencer i rapporti non siano dei migliori, ma ora si vocifera addirittura di un ipotetico licenziamento. Per chi non seguisse con attenzione la famiglia dei Ferragnez sui social, Fabio Maria Damato, oltre a essere il general manager di Chiara Ferragni collection e di The ...