Incidente tra auto e bici a Policiano | grave 63enne

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nella mattinata odierna, precisamente alle ore 11:26, la macchina dell’emergenza dell’ASL Tse è stata attivata in risposta a unstradale avvenuto sulla Strada Regionale 71 a. L’evento ha coinvolto un’e unacletta, richiedendo l’intervento immediato dellerità sanitarie e di soccorso. Sul luogo dell’sono intervenuti diversi mezzi di soccorso per gestire la situazione critica. Tra le unità mobili presenti, si sono distinte l’ambulanza India 1, il BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) della Misericordia di Arezzo, Pegaso 2 e la polizia municipale, lavorando sinergicamente per garantire una risposta tempestiva ed efficace. La vittima dell’è un uomo di 63 anni, ciclista coinvolto nell’impatto. Dopo le prime cure ...