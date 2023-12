Incidente sulla autostrada A4 | auto sotto un camion | morto un ragazzo di 20 anni

(Di sabato 23 dicembre 2023)mortale stamattina intorno alle 6.30 sull’A4 direzione Torino al km 102 all’altezza di Bernate Ticino. Una vettura con a bordo due persone, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada, ha improvvisamente tamponato violentemente l’angolo di un grossoarticolato.uninundi 20...

Grave incidente , questa mattina, sulla circumvallazione esterna, nel territorio di Giugliano . Coinvolta un’ auto che, per cause ancora in fase di ... (teleclubitalia)

mortale questa mattina , sabato, intorno alle 6.30 sull'autostrada A4 direzione Torino al km 102 all'altezza di Bernate Ticino . Una vettura con a bordo due persone , per cause in corso di ...E' di 4 feriti il bilancio dell'che si è verificato questa mattina all'ingresso della A10 a Savona in direzione di Ventimiglia. L'autoquale viaggiavano le 4 persone si è ribaltata per cause da accertare. Sul posto ...Il 23 dicembre 1978 un aereo dell’Alitalia impattò a poche miglia dalla pista: 108 morti, 21 i superstiti. Il racconto di Carlo Pavone, prof di urologia al Policlinico universitario di Palermo ...Attenzione alla nebbia fra Toscana e Umbria. Viabilità rallentata su tutto il tratto dell’Autosole dall’Appennino tosco-emiliano a Orvieto ...