Il Verona batte 2-0 il Cagliari e si rilancia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 23 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Iltorna al successo e si, scavalcando in classifica proprio il, battuto al Bentegodi 2-0. I sardi, però, non hanno meritato la sconfitta, maturata soprattutto per via del rosso (doppio giallo) inflitto ai danni di Makoumbou a inizio ripresa. Si comincia con Saponara murato da Dossena a pochi metri da Scuffet. Ilrisponde con Nandez che sfiora il palo. Sardi che centrano un palo all’11’ con Prati poi Viola lancia Nandez (15?) che spedisce il pallonetto largo. Dossena non riesce a mettere dentro (26?) quindi Scuffet, due minuti dopo, toglie la palla dall’angolino con Suslov che già esultava per il tiro che, evidentemente, considerava vincente. Al 37? il Var annulla un gol a Goldaniga per un paio di centimetri: era avanti a tutti i difensori ...