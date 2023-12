Il valore dell’album ribadito dal ritorno di Peter Gabriel e PJ Harvey

(Di sabato 23 dicembre 2023) Da un passato prevalentemente novecentesco, due ritorni discografici di altrettanti artisti britannici lontanissimi tra loro per gusto e produzione, ma entrambi capaci di riconferm... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dopo il successoIl Fantadisco dei Me Contro Te che ha ... Nel corso'ultimo decennio, i Me Contro Te hanno pubblicato ... ma ilreligioso per noi è importante". Ora tocca alle ...Nel 2018 pubblica insieme ai Funk Shui Project l''Terapia ...IMAIE 2021' e il 'Premio Lunezia per Sanremo 2021' per il... l'imperdibile appuntamento annuale'Associazione Socio - ...