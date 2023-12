Il Superbonus nel 2023 ha sforato le stime di 20 miliardi | le novità del 2024

Leggi su quifinanza

(Di sabato 23 dicembre 2023) La proroga delin Manovra non c’è stata: l’azionista di maggioranza Fratelli d’Italia ha resistito alle pressioni di Forza Italia che chiedeva un’apertura anche solo per determinate categorie di beneficiari. Il motivo: come un buco nero, il110% ha risucchiatodalle casse pubbliche. E tremano i soggetti coinvolti, da una parte e dall’altra, nei circa 30mila cantieri ancora aperti. Il costo del110% per lo Stato “Ogni mese dici costa 4,5di euro. Equivale a quanto abbiamo stanziato in aumento per la Sanità nel. Quindi ogni mese di proroga si mangia esattamente lo stanziamento di un anno per la Sanità”, ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando con i giornalisti a margine del ...