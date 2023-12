Il presidente nazionale di Avis | “Donare salva le vite | serve plasma”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 dicembre 2023) “Le donazioni dinon hanno ancora raggiunto l’autosufficienza. Sono una delle priorità su cui ci stiamo concentrando”. Così ildi, Gianpietro Briola, traccia il punto della situazione sulle attività dell’associazione e indica la direzione verso cui guardare rispetto al prossimo futuro. Lo abbiamo intervistato per saperne di più. Per cominciare scattiamo una fotografia generale: come sta? L’– Associazione Volontari Italiani del Sangue – è una delle associazioni più longeve per quanto riguarda la donazione del sangue. È nata nel 1927 a Milano per iniziativa del dottor Vittorio Formentano, medico che per primo comprese il valore di sviluppare un’offerta di sangue libera, volontaria e gratuita, pubblicando su un quotidiano dell’epoca un appello ...