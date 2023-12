Il padre di Beatrice Luzzi ha subito un intervento | lei è pronta a tornare al GF Le parole dello staff

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ildihaun delicato, che è andato benissimo e la gieffina ènella casa di Cinecittàal momento si trova isolata in albergo ed èa rientrare nella casa del Grande Fratello. Dopo aver abbandonato momentaneamente il gioco nella giornata di mercoledì, lavarcherà di nuovo la porta rossa. Non si sa ancora se tornerà già da domani durante la diretta, la decisione spetta adesso al Grande Fratello. L’di suo, di 86 anni, è andato benissimo, quindi adesso l’attrice può concentrarsi di nuovo sul gioco. Leggi anche–> Grande Fratello,...

Cosa ha detto Ha rivelato che ilottantaseienne dell'attrice è stato operato stamattina e fortunatamente è andato tutto per il meglio:Luzzi è pronta a tornare nella casa di Cinecittà:...Ildi, 86 anni, ha subito un delicato intervento chirurgic o e, secondo lo staff, tutto è andato bene.è attualmente in albergo , in quarantena come previsto dal regolamento, ...Gossip TV Lo staff di Beatrice Luzzi è intervenuto in una room di Twitter per aggiornare tutti sulla sua assenza dalla Casa del Fratello. Lo staff di Beatrice… Leggi ...Il padre di Beatrice Luzzi ha subito un delicato intervento, che è andato benissimo e la gieffina è pronta a tornare nella casa di Cinecittà ...