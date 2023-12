Il pacco del governo sul Mes

Leggi su ilfoglio

Quello che leggerete qui è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Ilha esultato per il nuovo patto di stabilità, che ha vincoli molto più severi del Mes. Ha esultato per il nuovo Pnrr, che ha obblighi mille volte più stringenti di un qualsiasi Mes. In entrambi i casi ha fatto qualcosa lontano dalla sua natura sovranista. Con il Mes è stato coerente. Per dimostrare di essere sempre gli stessi in Parlamento, la maggioranza ha votato no (Forza Italia, poco coraggiosamente, dopo aver detto di essere favorevole alla ratifica del trattato ha scelto di astenersi). Problema. Fu l'Italia nel 2013 a chiedere all'Europa di avere una rete di protezione in caso di crisi bancaria sistemica. Dieci anni dopo è l'Italia a fare una cosa che mai aveva fatto nella sua storia: non ratificare un ...