Il Natale dei reali di Spagna tra esercito | famiglia | tradizione e gossip

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ogniha la proprianatalizia e idinon fanno eccezione. La Royal Family spagnola ha dato inizio alle festività natalizie distribuendo le sue cartoline diall’inizio di dicembre. Per quest’anno re Felipe VI e la regina Letizia dihanno optato per una versione diversa rispetto allo scorso anno. Per il2022, infatti, la Casa Real aveva condiviso uno scatto inedito della principessa Leonor e della principessa Sofia. Quest’anno, invece, idihanno optato per una fotografia di. Re Felipe, la regina Letizia, la principessa Leonor e la principessa Sofia hanno posto le loro firme stampate sulla cartolina. Anche re Juan Carlos e la regina Sofia hanno ...

Natale è alle porte e come da tradizione le tavole saranno arricchite dai dolci tipici . Motivo in più per intensificare i controlli sui prodotti ... ()

Minimo storico, DJI Mini 3 Pro a 666 euro e arriva per22 Dic 2023 Su Amazon manda in sconto ... solo 22,49 con coupon 21 Dic 2023 Su Amazon comprate in sconto il più universalesupporti. Ha ...Sono alcuniconsigli che la Polizia rivolge ai cittadini, che nel corso delle vacanze dipartiranno per brevi o lunghi periodi, per difendersi dai ladri. ''Le brevi o lunghe assenze da ...L’antivigilia dei Natale e il 6 gennaio ci saranno altre due chiusure del corso concordate. Poi tracceremo un bilancio e dal Natale guarderemo già ai prossimi appuntamenti”. “L’evento “Nataleggiando – ...La Città del Natale ad Arezzo, che ha battuto in termini di presenze tutte le edizioni precedenti, andrà avanti fino al 7 di gennaio, con esclusione dei mercati ...