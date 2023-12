Il Napoli protesta per i due rossi | la moviola di Marelli fa discutere

(Di sabato 23 dicembre 2023) Uno dei tanti episodi in Roma-sta creando forti polemiche tra la tifoseria azzurra. I partenopei sono furiosi con l’arbitro. Tra i protagonisti di Roma-, c’è senza dubbio il direttore di gara Andrea Colombo. L’arbitro ha alimentato diverse polemiche sui social media, sopratutto nell’ambiente azzurro. Gli episodi controversi che hanno attirato l’attenzione nel corso della gara, c’è anche quello avvenuto nel secondo tempo tra Politano e Zalewski. In questa circostanza, il direttore di gara Andrea Colombo ha sanzionato Matteo Politano con un cartellino rosso per un fallo di reazione sul calciatore della Roma. Prima del brutto gesto dell’esterno dei partenopei, c’è stata un’evidente trattenuta di Zalewski, sanzionata con un’ammonizione.fa: tifosi azzurri furiosi L’episodio ha creato grande ...

Non si placano le polemiche del post partita di Napoli – Inter . Il ds Mauro Meluso rincara la dose in conferenza. Una partita che lascia l’amaro in ... (spazionapoli)

Il numero 9anche con l'arbtiro ed il quarto uomo uscendo dal campo.che chiude in 9. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...31' - Giallo per l'allenatore del, Walter Mazzarri : il tecnico dei partenopeiper un presunto fallo ai danni di Mario Rui, Colombo non transige ed estrae il cartellino. 28' - ...84' - MERET TIENE IN PIEDI IL NAPOLI! Imbucata per Lukaku che prova lo scavetto davanti a Meret: il portiere del Napoli è bravissimo a rimanere in piedi fino all'ultimo e a parare con la mano di ...A dirigere il big match della 17a giornata tra Roma e Napoli è Andrea Colombo ... Colombo fischia la punizione senza, giustamente, estrarre cartellini. 37' - Grandi proteste della Roma in occasione ...