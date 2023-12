Il Napoli blinda Osimhen | stipendio raddoppiato e contratto fino al 2026

Non solo l’Inter alle 18,45, di scena in serata, alle 21, c’è stato anche il Napoli di Rudi Garcia ha sconfitto per 1-0 (rete... (calciomercato)

Commenta per primo Il Gironauno dei suoi pilastri: ufficiale il rinnovo di David Lopez , il 34enne exprolunga il proprio contratto fino al 2026.BARCELLONA (SPAGNA) - Si dovesse giocare oggi, ilavrebbe ragionevoli possibilità di passare il turno. Forse anche per questo, al di là dell'indubbio fascino della trasferta in Catalogna, il saggio Maurizio Sarri si era auspicato il Barça come ...Sul profilo ufficiale X della società partenopea ecco apparire le stesse foto con la scritta "Victor & Napoli together until 2026", a suggellare l'accordo che li terrà insieme ancora a lungo. Si ...È fatta per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli fino al 2026. C'è stato un incontro tra Aurelio De Laurentiis e l'agente del nigeriano, Roberto Calenda, per definire gli ultimi dettagli: ci ...