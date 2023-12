Il mondo di Saltburn tra sesso | sudore e sangue

Leggi su gqitalia

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il cinema è spesso un viaggio neldell'immaginazione, nel caso diun viaggio da choc, anche per la maestria degli intrecci che danno spessore a ciò che vedi. Il secondo film da regista di Emerald Fennell offre uno sguardo profondo nel cuore (nero) dell'animo umano, mixando riferimenti letterari e non che spaziano dall'intricatodi Shakespeare alla ricca mitologia greca, passando per il Dracula di Francis Ford Coppola. Esattamente come accadde negli anni Novanta per Cruel Intentions, spudorata trasposizione de Le relazioni pericolose di Choderlos de Laclos, ancheè pieno di rimandi, più o meno espliciti, a qualcosa che ha poco a che fare con la contemporaneità narrata nel film, ma andiamo con ordine… Innanzitutto siamo in Inghilterra, a Oxford (e dintorni), nei primi anni duemila; lo si ...