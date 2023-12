Il ministro sconfessato sul Mes | Giancarlo Giorgetti si smarca da Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 dicembre 2023) Davanti a un governo tanto sconclusionato, era difficile immaginarsi un esito diverso dalla bocciatura del Meccanismo europeo di stabilità. Quello che davvero nessuno poteva immaginare è che il voto con cui è stata respinta la ratifica dell’ex Salva Stati certifica, oltre ogni ragionevole dubbio, le divisioni della maggioranza – con Lega e Fratelli d’Italia che hanno votato per il ‘no’ e Forza Italia e Noi moderati che per quieto vivere si sono astenuti – e soprattutto mostrano per la prima volta vistose crepe nell’esecutivo stesso e nei rapporti con l’Europa. Già perchéha detto molto chiaramente: “Ildell’Economia e delle finanze avrebbe interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico-finanziarie. Ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni mi è sembrato evidente ...