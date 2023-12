Il Milan si salva a Salerno | Jovic firma il 2 - 2 allo scadere

SALERNO - Quattro gol, miracoli e papere, sogni e illusioni. Salernitana -regala emozioni, ma alla fine le due squadre trovano soltanto un punto . Il verdetto del campo è legittimo, il finale è infuocato con tanto di rissa tra le ...Jovic , all'ultimo,ildalla sconfitta in casa della Salernitana nel : a Salerno finisce 2 - 2 tra la squadra di Pippo Inzaghi e i rossoneri, che non riescono più a vincere in trasferta. Pioli, infatti, dopo ...All'Arechi tra Salernitana e Milan finisce 2-2. I rossoneri raccolgono un punto in extremis davanti agli occhi di Ibrahimovic, alla sua prima in tribuna nel suo nuovo ruolo. Il primo tempo è ...All’Arechi i padroni di casa sfiorano l’impresa, ma vengono raggiunti in extremis dai rossoneri: continua il mal di trasferta per la squadra di Pioli ...