Il Milan pareggia nel finale | 2-2 con la Salernitana

Leggi su agi

(Di sabato 23 dicembre 2023) AGI - Finisce 2-2 il match dell'Arechi tra: i rossoneri si salvano nelgrazie a Jovic. Mezzo passo falso per la squadra di Stefano Pioli, nella prima di Ibra da dirigente, adesso a quota 33 in classifica, a -8 dall'Inter, che gioca domani. Buon pari (anche se amaro per come maturato), invece, per i granata, che hanno riabbracciato in settimana Walter Sabatini e che sono tornati a far punti dopo tre sconfitte consecutive. Dopo il sonoro ko di Bergamo, Filippo Inzaghi (grande ex di turno) ha deciso di schierare una difesa a quattro, confermato invece l'attacco formato da Candreva e Tchaouna, alle spalle di Dia. Modulo offensivo per Stefano Pioli con Pulisic, Giroud e Leao a comporre il solito tridente: proprio da un'azione personale del portoghese è nato il vantaggio dei rossoneri al 17', il numero 10 ha messo ...