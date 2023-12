Il Milan pareggia con la Salernitana in Serie A Vittorie di Lazio | Fiorentina e Genoa

(Di sabato 23 dicembre 2023) Si sono disputate quattro partite valide per la 17ma giornata dellaA. Ilhato con laper 2-2: rossoneri in vantaggio al 17? con Tomoi, i campani ribaltano il punteggio con Fazio al 42? e Candreva al 63?, poi ci pensa Jovic ad agguantare il pareggio allo scadere. Gli uomini di Pioli sono stati fermati dal fanalino di coda del campionato, reduce da tre sconfitte consecutive, e occupano la terza piazza con tre punti di vantaggio sulla, che ha vinto a Monza per 1-0 (decisivo Beltran al 7?). Laha vinto per 2-0 in casa dell’Empoli: Guendouzi la sblocca al 9? e Zaccagni la chiude al 67?, ma i biancocelesti devono fari i conti con gli infortuni di Immobile e Luis Alberto. I capitolini ora sono noni, mentre i toscani restano in terzultima ...

Pioli 4 - Il suotorna a far male. Imperdonabile giocare ecosì contro la Salernitana, ultima in classifica. Gli ennesimi infortuni stasera sono solo un aggravante di una partita ...In serata, alle 20.45, sono iniziate Monza - Fiorentina e Salernitana -, ora in corso. Domani ... Dal dischettoGudmundsson che spiazza Consigli. Nel finale i liguri la ribaltano: all'...Merito dei granata e demerito del Milan che dopo aver sbloccato il risultato abbassa ... sulla testa di Fazio che svetta su Loftus-Cheek trovando il gol del meritato pareggio. Ma come si dice in ...Pareggio ricco di gol tra granata e rossoneri all'Arechi, mentre i toscani superano i brianzoli e scavalcano Bologna e Napoli in classifica. All'Arechi tra Salernitana e Milan finisce 2-2. I rossoneri ...