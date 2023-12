Il giovane attaccante del Napoli ancora in gol | altra rete nel pomeriggio di Serie B

(Di sabato 23 dicembre 2023)inildi proprietà del, si è sbloccato definitivamente inB: ora può sognare l’azzurro in estate Tra i calciatori girati in prestito nelleminori dal, quello più discusso è senza dubbio Giuseppe Ambrosino. Autore di un Europeo U19 da protagonista, è salito alla ribalta grazie alle sue prestazioni con la Primavera del, divenendo capocannoniere del campionato Primavera 1 nella stagione 2021-22. Quanto di buono messo in mostra con i pari età ha attirato l’attenzione dell’allora mister Spalletti, che lo ha chiamato più volte in prima squadra. Poi la trafila di prestiti inB. Prima il Como, dove ha segnato unain sole quattro ...

Milan in allarme per il 20enne Emil Roback . Il giovane attaccante rossonero è scomparso da 14 giorni. Dopo gli anni con la Primavera, è stato ... (ilfattoquotidiano)

Ieri durante la conferenza stampa che in casa Milan ha presentato il match di questa sera contro l’Udinese, in programma alle 20.45 a San Siro, ... (dailymilan)

Il Milan continua a monitorare il mercato in cerca di profili validi per il reparto offensivo. Uno degli ultimi nomi che sono stati accostati alla ... (dailymilan)

Scopriamo da vicino chi è iltalento turco che fa già sognare i tifosi bianconeri. Chi è ... Unrapido, bravo nel gioco in verticale e - come sottolineato da Allegri - "che bada al ...I difensori saltano con l'che però è stato più bravo. Vorrei metterci anche del positivo. Nel finale la domanda di Calciomercato.it su Huijsen,difensore della Juve che il ...L’Imesi Atletico Catania 1994 cambia look. Squadra rinnovata e rinforzata in questo mercato invernale. Si riparte con tanti volti nuovi, un mix di giocatori esperti e di giovani in rampa di lancio. So ...sembra un segnale evidente sul futuro radioso che attende l'attaccante turco. Che a soli 10 anni venne messo sotto contratto dall'Adidas, il più giovane a firmare un accordo di sponsorizzazione con un ...