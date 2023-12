“Il destino ti ha portato via troppo presto” | l’addio a Gabriele

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiConclusa l’autopsia sul corpo diPascuccio, il 20enne che due giorni fa ha perso la vita a causa di un incidente in moto (LEGGI QUI) la salma è stata liberata e la camera ardente è stata allestita nell’obitorio dell’Ospedale Frangipane di Ariano Irpino. I funerali sono stati fissati per domani, domenica 24 dicembre alle ore 10:00 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore. Come preannunciato, il Comune di Grottaminarda attraverso l’Ordinanza Sindacale n. 13, ha proclamato, proprio per la giornata di domani, il “Lutto Cittadino“, quale segno tangibile del cordoglio e della vicinanza da parte dell’intera comunità alla famiglia, per una così grave e tragica perdita. Le bandiere degli edifici comunali resteranno esposte a mezz’asta, le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la stessa giornata saranno sospese ed ...