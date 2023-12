Il caso Giorgetti | le opposizioni chiedono un’audizione

(Di sabato 23 dicembre 2023) Crisi politica di Natale nella maggioranza che sostiene il Governo Meloni: il ministro dell’Economia, Giancarlo, finisce schiacciato come un vaso di coccia tra vasi di ferro. Dopo l’approvazione del nuovo, severo, Patto di stabilità e crescita dell’Unione europea, con l’avallo diper l’Italia, e dopo la clamorosa bocciatura alla Camera della ratifica del Mes leritengono “necessaria”urgente del ministro in Commissione Bilancio. Del quale hanno già chiesto le dimissioni. Lo hanno chiesto i gruppi del PD, M5S, Italia Viva e Azione con una lettera indirizzata al presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Giuseppe Mangialavori, di Forza Italia. “Il 20 dicembre scorso, dopo mesi di negoziazione, i ministri delle Finanze dell’Unione europea hanno siglato all’unanimità un ...

Una nuova giornata di lavori in Commissione Bilancio si è trasformata in un campo di battaglia politica, con tensioni tra maggioranza e opposizione. ... (thesocialpost)

La ricostruzione del titolare dell’Economia: «A Bruxelles ho sempre detto che a Roma una maggioranza per approvare la riforma non c’è né ci sarà». ... (corriere)

Così Matteo Salvini a Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulla posizione del ministro Giancarlo Giorgetti che ha detto che c'era un interesse nell'approvazione del Mes. "La Lega ha ...Giancarlo Giorgetti, sconfessato dai sovranisti del suo stesso governo, finisce nel mirino delle opposizioni. Pd, M5s, Italia Viva e Azione hanno chiesto con una lettera al presidente della ...