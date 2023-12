Il calcio è mio e lo gestisco io

(Di sabato 23 dicembre 2023) Così Aleksander Ceferin , presidente dell'Uefa, ora alle prese con una crescente fronda interna: " Nella Superlega non è compreso il merito sportivo" . E poi: "Ilnon è in vendita" . Lui e ...

Una sorta di rivincita per il tecnico bresciano con il suo Brighton in Europa League. ROMA - Ieri sera, nell'ultima giornata della fase a gironi di ... (247.libero)

Una sorta di rivincita per il tecnico bresciano con il suo Brighton in Europa League. ROMA - Ieri sera, nell'ultima giornata della fase a gironi di ... (ilgiornaleditalia)

Luciano Spalletti rivela il legame con Di Lorenzo , l’amore per Napoli e la decisione di lasciare. Un’intervista esclusiva che svela emozioni e ... (napolipiu)

Di Francesco a Mediaset dopo Napoli-Frosinone 0-4 in Coppa Italia. Di Francesco : «Un’impresa? Sì ma dentro l’impresa c’è tanto lavoro, questi sono ... (ilnapolista)

Al di là degli effetti che la sentenza del 21 dicembre potrà avere sul- tanti, pochi, nessun effetto lo escludo - la Corte Europea ha stabilito una volta per tutte un principio sostanziale: ...Voglio vedere ilToro, concentrato, sul pezzo, che gioca bene, che non concede agli avversari. Poi il risultato dipende da tanti fattori,però pretendo una prestazione importante. Per noi la ...