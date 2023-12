Il Bologna non si ferma più | battuta 1-0 l' Atalanta

(Di sabato 23 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Ilnon sipiù. I rossoblù, dopo i fasti di Coppa Italia, vincono 1-0 contro l', grazie alla rete nel finale di Ferguson. Sono così sei le vittorie consecutive in casa in campionato per la squadra di Thiago Motta, ora a quota 31 punti, al quarto posto della Serie A, in solitaria. Settimo ko, invece, per i bergamaschi, impegnati nel prossimo turno contro il Lecce. I felsinei, di contro, giocheranno l'ultima partita dell'anno in casa dell'Udinese.Quella del Dall'Ara è stata una gara intensa, giocata a ritmi elevati da entrambe le squadre. Il centrocampo di gamba schierato da Gasperini ha inibito il palleggio dei padroni di casa, Zirkzee e compagni hanno accusato le fatiche di Coppa Italia (120 minuti giocati contro l'Inter nella gara che ha regalato i quarti di finale agli uomini ...

si ferma la cavalcata deldi Thiago Motta che tra le mura del Dall'Ara piega per 1 - 0 l' Atalanta conquistando il 3° successo consecutivo in campionato (6° di fila in casa) ...MILANO - Il momento è delicato in casa Milan. , arrivato al 90' grazie a un gol Jovic,ha per nulla soddisfatto il club. La vittoria delcontro l'Atalanta ha avvicinato la squadra di Tiago Motta al terzo posto occupato dal Milan: ora i rossoblù sono a - 2. A preoccupare sono ...Al Dall'Ara il Bologna batte anche l'Atalanta, sesta vittoria consecutiva in casa. Finisce 1-0, nonostante sia stata la squadra di Gasperini più pericolosa, specialmente nel finale del primo tempo.BOLOGNA - Battuta d'arresto, per ora ... tanto il governo federale tedesco quanto la ditta stessa che brevettò il talidomide non effettuarono controlli adeguati". La Commissione per le petizioni del ...