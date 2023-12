Il Bologna non si ferma più | battuta 1-0 l' Atalanta

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 23 dicembre 2023) La gara del Dall'Ara decisa nel finale da una rete di Ferguson.- Ilnon sipiù. I rossoblù, dopo i fasti di Coppa Italia, vincono 1-0 contro l', grazie alla rete nel finale di Ferguson. Sono così sei le vittorie consecutive in casa in campionato per la squadra di Thiag