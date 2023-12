Il Bologna non si ferma più | battuta 1-0 l' Atalanta

(Di sabato 23 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Ilnon sipiù. I rossoblù, dopo i fasti di Coppa Italia, vincono 1-0 contro l', grazie alla rete nel finale di Ferguson. Sono così sei le vittorie consecutive in casa in campionato per la squadra di Thiago Motta, ora a quota 31 punti, al quarto posto della Serie A, in solitaria. Settimo ko, invece, per i bergamaschi, impegnati nel prossimo turno contro il Lecce. I felsinei, di contro, giocheranno l'ultima partita dell'anno in casa dell'Udinese.Quella del Dall'Ara è stata una gara intensa, giocata a ritmi elevati da entrambe le squadre. Il centrocampo di gamba schierato da Gasperini ha inibito il palleggio dei padroni di casa, Zirkzee e compagni hanno accusato le fatiche di Coppa Italia (120 minuti giocati contro l'Inter nella gara che ha regalato i quarti di finale agli uomini ...

Al 'Dall'Ara' prosegue il momento magico delche batte 1 - 0 l'Atalanta in una sfida dal ... Per 80'succede nulla. Poi friulani avanti col primo gol del centrocampista spagnolo Zarraga (81')...... dopo l'eliminazione patita durante la settimana in Coppa Italia ad opera dele l'... ma dovranno farlo senza il proprio capitano, autore di 15 gol, chemancava da ben 89 partite: peso ...Al Dall'Ara il Bologna batte anche l'Atalanta, sesta vittoria consecutiva in casa. Finisce 1-0, nonostante sia stata la squadra di Gasperini più pericolosa, specialmente nel finale del primo tempo.BOLOGNA - Battuta d'arresto, per ora ... tanto il governo federale tedesco quanto la ditta stessa che brevettò il talidomide non effettuarono controlli adeguati". La Commissione per le petizioni del ...