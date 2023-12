Il bathleisure vola in trend su TikTok | cos’è e perché è quello di cui abbiamo bisogno?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il termine “” l’già sentito nominare durante il 2018, dopo che The Cut lo ha coniato per descrivere celebrità come Rihanna e Rita Ora che uscivano truccate di tutto punto, piene di gioielli… e con i capelli avvolti in un asciugamano di spugna. Un unione di “bath” (bagno) e “leisure” (tempo libero), che ha dato il via alla tendenza dei selfie da bagno glamour su Instagram e video super glam su. Ne avevamo? Oh sì. Nel 2024, a partire dalle ultime tendenze che cominciamo ad adocchiare, ilsarà un vero e proprio must, ed entrerà nella nostra routine di selfcare. Grazie alla truccatrice e fondatrice di Vieve Jamie Genevieve, che ha appena lanciato la sua nuova linea per il corpo, il termine sta vivendo un revival, ma questa ...