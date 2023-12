Il 2024 sarà l' anno degli investimenti | ecco tutte le opzioni

(Di sabato 23 dicembre 2023) I BTp Italia e Valore potrebbero tornare il prossimo. Nel 2023 famiglie e piccoli investitori italiani hcomprato 45 miliardi di titoli di Stato pensati per loro

L’Italia non è ancora qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma la Nazionale di Volley maschile non dovrebbe avere grossi problemi a meritarsi ... (oasport)

Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, assieme alle tensioni sui mercati energetici, alla crescita dell’inflazione e allo spettro della recessione ... (quifinanza)

" La Luce nella Masseria ", film tv in prima visione domenica 7 gennaioin prima serata su Rai ... Eppure,proprio la televisione a mantenere viva quella socialità. Raccogliersi intorno al ......del Tombolato valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/. ...00 ; la diretta televisivaaffidata a Sky Sport , mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now . ...