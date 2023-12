Ieri in Campania | riorganizzazione del clan dei Casalesi | condanne per 180 anni di carcere

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, venerdì 22 dicembre 2023. Avellino: L’Avellino non vinceva da ventiallo stadio Ezio Scida, decide la rete di Patierno all’11’ del primo tempo. Tre punti d’oro per i lupi che chiudono il 2023 con una vittoria. Un successo fondamentale per la squadra di Michele Pazienza che tiene il passo della capolista Juve Stabia, oggi vincente contro il Picerno in esterna. La squadra irpina sale così a quota 34 punti in classifica. (LEGGI QUI) Benevento: A passo dal sogno, a un soffio dal grande risultato anche se, per rimanere sulle parole di Antonella Clerici, alla fine hanno vinto tutti. I dodici bambini che hanno dato vita alla finalissima di ‘The Voice Kids’ si sono fatti valere con grande interpretazioni ma alla fine c’era spazio solo per 4 che hanno animato la superficialissima, ...

...delle Organizzazioni che hanno deciso di non firmare gli accordi " come nel caso della DRM...punto in cui il Direttore Generale Musei riconvoca per oggi una contrattazione legittima che...Italia e Montenegro sono tra le favorite per salire sul podio ai prossimi Europei di Zagabria. Tesi confermata dall'ultimo atto della Sardinia Cup che, a Cagliari, ha messo a di fronte le due squadre in un match decisivo. Settebello vittorioso 9 - 8 dopo i rigori tirati al termine di un match di alto spessore. In acqua anche i campani ...Ieri mattina, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli stanno notificando un ...La svolta green parte da Salerno, dalla mobilità e dal parco mezzi del trasporto pubblico locale. È stato ufficializzato ieri mattina dal presidente della Regione Campania Vincenzo ...