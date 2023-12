I social network e la costruzione di corpi multipli | dai disturbi alimentari allo smarrimento del proprio sé INTERVISTA al professore Simone Digennaro

ByteDance , il proprietario di TikTok , procedera? ad un buy back azionario per 5 miliardi di dollari Financial Times, di Arms Massoudi, Ivan ... (tvzoom)

Da Facebook a Twitter, passando per Instagram e TikTok: ecco che cosa abbiamo visto e commentato di più nell’anno che sta per chiudersi. Fra ... (repubblica)

Da Facebook a Twitter, passando per Instagram e TikTok: ecco che cosa abbiamo visto e commentato di più nell’anno che sta per chiudersi. Fra ... (repubblica)

Statisticamente trascorriamo circa 6,5 ore al giorno collegati a Internet, che in una vita media di 83 anni si traducono in ben 15 anni trascorsi sul ... (ecodibergamo)

Giuliana Florio (@giu7ianaflo2io) TikTok Su TikTok, il 2023 è stato (fra le altre cose) l'anno dei Video NPC, in cui i creator si fingono personaggi non giocanti dei videogame e si attivano solo ...Lo stesso a cui alludeva nel messaggio che ha postato suiqualche ora fa e nel quale annunciava, appunto, di non poter partecipare agli Australian Open . Fognini ha iniziato da qualche ...Su TikTok, il 2023 è stato (fra le altre cose) l’anno dei Video NPC, in cui i creator si fingono personaggi non giocanti dei videogame e si attivano solo quando le persone interagiscono con loro. E ...Threads, il nuovo social network ideato da Mark Zuckerberg e il suo team, offre agli utenti una serie di funzioni avanzate che vanno oltre la semplice condivisione di foto e messaggi. Tra queste, c’è ...