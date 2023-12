I nuovi ‘magliari’ sono ancora in banca | dieci anni passati invano | occhio agli imbrogli!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) I mari è un film di Francesco Rosi del 1959 basato sulla storia di un gruppo di immigrati in Germania che si arrangiano facendo i venditori ambulanti di stoffe di scarsa qualità e di incerta provenienza a clienti d’occasione per un affare irripetibile, un’occasione che si risolve immediatamente in un gigantesco bidone. Giovani che per sottrarsi alla miseria e alla precarietà esistenziale provavano ad ascendere la gerarchia sociale attraverso una pratica del commercio senza fissa dimora che li trasformava in piccoli imprenditori cosmopoliti. Quello del maro è semplicemente un imbroglio, una sorte di “arte” truffaldina della vendita (detta “vendita ad urto”) che a volte ricorre all’illusionismo, altre al puro raggiro. Oggi i mari si trovano nelle filiali delle banche. Le logiche commerciali, così come denunciato nel lontano ...