I nove | anzi dieci | dischi più belli del 2023 | a insindacabile giudizio di Gommalacca

(Di sabato 23 dicembre 2023) i/o di Peter GabrielPerché i/o di Peter Gabriel sia il disco dell’anno, e oltre, l’ho argomentato qui. First two pages of Frankstein e Laugh Track di The NationalNon sono mai stato un grande fan dei gruppi indie rock degli anni duemila, e non me ne vanto soprattutto da quando ho approfondito l’ascolto dei National e seguito le scorribande solitarie dei gemelli Dressner e del cantante Matt Berninger, i cosiddetti «sad dads», malinconici cinquantenni cantori del logorio della vita moderna. Si erano allontanati, i National, apparentemente senza più idee, e quindi dedicati a progetti individuali: ilssimo disco solista di Berninger Serpentine Prison del 2020, le collaborazioni colte di Bryce Dressner con Philip Glass, Steve Reich e Sufjan Stevens, e le geniali collaborazioni di Aaron Dressner con Bon Iver (da cui è nato Big Red Machine) e soprattutto la favolosa ...

... dopo una settimana di lavoro, decomprimevano giocando a ping - pong ", a tennistavolo, come ...un punto per volta e a sfogare la mia rabbia in un campo delimitato da pareti di vetro lungo...Gli agenti hannoconstatato che il conducente era già stato precedentemente multato per aver circolato con la patente formalmente ritirata, per cui, trattandosi di reiterazione della stessa ...Oggi verrà eletto il prossimo presidente ma molti non sanno se avranno i documenti per andare alle urne. Il Paese, ricco di risorse minerarie, è preda di milizie ribelli e povertà ...