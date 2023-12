I bambini del Casalbore di Montecalvo alla Stazione dei Carabinieri

«L'ambulatorio “Incongruenza di Genere” è laggiù, ma non mi chieda altro. Non so nulla». Eccolo finalmente. Una porta a destra sotto una specie di ... (liberoquotidiano)

SUD Pontino – Il Centro per le adozioni internazionali infatti, ha intr apre so da poco una collaborazione con l’associazione “Women’s Heart” che ... (temporeale.info)

Un nuovo durissimo attacco a Chiara Ferragni . «Più si sale in alto più, quando si cade, ci si fa male. Il caso Ferragni , che in questi giorni occupa ... (leggo)

...per i settanta anni della televisione e racconta l'arrivonuovo medium in una famigliaSud ... ma la famiglia era aggregata e, agli occhi dei, vivere tutti insieme era una felicità. ..., accompagnati dalle loro famiglie, si sono radunati nell'area sottostante, impazienti di vedere il generoso vecchietto in rosso scendere dal cielo. I VigiliFuoco hanno allestito una ...L’ultimo murales di Harry Greb è spuntato questa mattina a Roma, in vicolo del Bollo e si intitola ‘Children’. L’opera fa riferimento a uno dei film di Natale più amati dai bambini ‘Mamma ho perso ...Si tratta di oltre 80.000 tra giocattoli e stelle di Natale derivanti da diverse attività di contrasto all’abusivismo commerciale e di controllo del rispetto delle prescrizioni per la vendita di prodo ...