Hyperloop | chiude il progetto di treni iperveloci sostenuto da Musk

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’ambiziosa startup di trasporto futuristicoOne, sostenuta da Elon, ha annunciato la chiusura delle sue operazioni. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda sta licenziando i dipendenti, vendendo le sue attività residue (che includono una pista di prova e macchinari) endo i suoi uffici. Dopo aver assunto più di 200 persone nel 2022, ai lavoratori rimasti, incaricati di supervisionare la vendita degli asset, è stato comunicato che il loro impiego terminerà il 31 dicembre. Tutta la proprietà intellettuale diOne verrà trasferita al principale azionista, la DP World con sede a Dubai. Nel 2013,aveva stimato che un pod sarebbe stato in grado di trasportare passeggeri da Los Angeles a San Francisco in soli 35 minuti, un’esperienza paragonabile ...

Articoli più letti L'intelligenza artificiale che prevede quando le persone muoiono di Fernanda González AddioOne,il progetto di trasporto ultraveloce di Diego Barbera Quanto è ...Articoli più letti L'intelligenza artificiale che prevede quando le persone muoiono di Fernanda González AddioOne,il progetto di trasporto ultraveloce di Diego Barbera Quanto è ...La chiusura di Hyperloop One, appena confermata, rischia di trasformarsi in una pietra tombale posata su un progetto, lanciato una decina di anni fa, che avrebbe voluto rivoluzionare il settore del… L ...Amazon applica un grosso ribasso di prezzo su questo interessante smartphone top di gamma: il prezzo è veramente OK in rapporto al tanto che offre!