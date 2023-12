Humane AI Pin | cos’è e quando sarà lanciato l’indossabile basato sull’intelligenza artificiale

(Di sabato 23 dicembre 2023)AI Pin è un dispositivo indossabileche è stato annunciato nel 2022 da, una startup fondata da due ex dipendenti di Apple, Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri. L’obiettivo diAI Pin è quello di reinventare il modo in cui interagiamo con l’intelligenza, rendendola più naturale e intuitiva. Apprendimento automatico e intelligenza, qual è la differenza?AI Pin in arrivo a marzo AI Pin è un dispositivo piccolo e leggero, e può essere agganciato a qualsiasi capo di abbigliamento. È dotato di un processore Snapdragon di Qualcomm, una fotocamera, sensori di profondità e movimento, un altoparlante e una batteria sostituibile. L’utente può interagire con ...

