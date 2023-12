Housing sociale | Coop Umbria casa cede ad Ater due fabbricati

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 23 dicembre 2023) Presto a disposizione di nuclei familiari residenti a Perugia 32 nuovi alloggi a Balanzano Trentadue alloggi, sedici per ogni palazzina, saranno presto a disposizione di nuclei familiari residenti a Perugia grazie alla positiva conclusione di una attività costruttiva avviata dafin dal 2011 e che vedrà ora impegnata nel suo completamento l’Azienda territoriale di edilizia residenziale () della Regione. Progettato specificamente per soddisfare il bisogno ‘’, il compendio immobiliare in questione si trova a Balanzano, uno dei quartieri più popolati di Perugia, ed è articolato in quattro edifici per complessivi 60 alloggi. I primi due, rispettivamente di 16 e 12 appartamenti per un totale di 28, sono stati completati nel ...