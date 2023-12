Highlights Tortona-Treviso 68-82 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Sassari si inserisce nel quartetto di squadre al 10° posto, con, Scafati e Pesaro, con 5 vittorie e 7 sconfitte. Resta ultima Brindisi con 2 vittorie e 10 sconfitte.La partita rimane in bilico per di fatti il primo tempo quandoè rimasta in partita grazie ai canestri ed alla prestazione da parte di Noua e Weems. Nel secondo tempo invece cambia ritmo ...La NutriBullet Treviso Basket si impone nel match che apre la 13ª giornata contro la Bertram Derthona Tortona e conquista la quarta vittoria consecutiva. Avvio di partita tutto nel segno dei veneti, ...La Bertram Derthona Tortona, reduce dalla sconfitta di Cremona in campionato e dalla trasferta vincente sul parquet dell’Igokea in BCL, affronta la NutriBullet Treviso, che viene dalla ...